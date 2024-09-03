  • 3 Сентября, 14:14
  • BAIGENEWS

Токаев поставил задачи новому главе Минспорта Ерболу Мырзабосынову

Сегодня, 12:56
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Токаев поставил задачи новому главе Минспорта Ерболу Мырзабосынову Сегодня, 12:56
Сегодня, 12:56
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Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту, передаёт BaigeNews.

Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.

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