Токаев поставил задачи новому главе Минспорта Ерболу Мырзабосынову

Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту, передаёт BaigeNews.

Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.