Токаев поставил задачи новому главе Минспорта Ерболу Мырзабосынову
Сегодня, 12:56
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:56Сегодня, 12:56
152
Касым-Жомарт Токаев поставил перед вновь назначенным министром ряд задач по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту, передаёт BaigeNews.
Президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на cовещании по развитию туризма в июне этого года.
Самое читаемое
- Предприниматель из ВКО не может доказать, что у него украли мараловодческое хозяйство
- Запах большого города: астанчане выступили против строительства КНС вблизи домов
- Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00
- Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска
- Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Караганде