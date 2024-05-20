Токаев принял министра иностранных дел КНР Ван И

В ходе встречи президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул исключительно важную роль дипломатии Китая в мировой политике. По его словам, китайские инициативы формируют глобальную повестку дня и вносят существенный вклад в поддержание международного мира и стабильности. Он назвал Китай признанным лидером во многих сферах, включая производство и экспорт товаров, технологические инновации, экономический рост, международные инвестиции.

Глава государства также дал высокую оценку казахско-китайским отношениям в рамках международных организаций, в том числе ООН, ШОС, СВМДА.

"Казахстан был и остается надежным партнером Китая. Мы делаем все возможное для реализации договоренностей, которые были достигнуты ранее. Действительно, наши взаимоотношения и сотрудничество устремлены вперед – в будущее", – сказал президент.

Министр Ван И выразил благодарность Главе нашего государства за оказанное на казахской земле гостеприимство и передал наилучшие пожелания от имени Председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, а также возможности расширения межправительственных контактов.

В завершение беседы глава государства передал теплые слова приветствия лидеру КНР Си Цзиньпину и отметил, что возлагает большие надежды на его предстоящий государственный визит в Астану.