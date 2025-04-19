Токаев принял министра энергетики России
Сергей Цивилев передал личное послание Владимира Путина.
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
118Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики России Сергея Цивилева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"По договоренности президентов Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики РФ Сергея Цивилева, который передал личное послание российского Президента", — говорится в сообщении.
В ходе встречи были обсуждены перспективы партнерства в сфере энергетики, которая является одним из ключевых направлений сотрудничества Казахстана и России.
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