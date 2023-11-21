Токаев принял министра бизнеса и торговли Великобритании

Президент Казахстана принял министра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев, приветствуя гостью, подчеркнул, что Великобритания является одним из основных торговых партнёров и седьмым по величине инвестором в экономику Казахстана.

В Казахстане представлены более 550 британских предприятий, среди которых такие ведущие компании, как Shell и Ernst & Young.

Глава государства отметил, что товарооборот между Казахстаном и Великобританией увеличился в прошлом году на 60 процентов, составив 1,8 миллиарда долларов.

"Мы заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных связей с Лондоном. Мне приятно отметить, что британская сторона также заинтересована в развитии всестороннего сотрудничества с Казахстаном", – сказал президент.

Нусрат Гани выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана за тёплый прием и отметила, что британская сторона придаёт особое значение развитию двусторонних связей.