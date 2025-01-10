  • 10 Января, 14:08
  • BAIGENEWS

Токаев принял известного эксперта в области искусственного интеллекта

Об этом проинформировали в Акорде.

Сегодня, 12:54
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев принял известного мирового предпринимателя и эксперта в области искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи с президентом Института искусственного интеллекта Sinovation Venture доктором Ли Кай-Фу Глава государства подчеркнул стратегическую важность внедрения передовых технологий и отметил, что обмен опытом с ведущими мировыми экспертами способствует достижению амбициозных целей в сфере цифровой трансформации.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам интеграции искусственного интеллекта в различные сферы жизни общества, включая образование, здравоохранение, энергетику и другие.

Ли Кай-Фу, обладающий богатым опытом участия в разработке программных продуктов и искусственного интеллекта в Китае и США, высоко оценил потенциал Казахстана в области внедрения IT-инициатив и создания конкурентоспособной технологической экосистемы.

Напомним, образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту разработают в Казахстане.

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