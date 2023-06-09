Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял известного американского экономиста, профессора Нью-Йоркского университета, директора консалтинговой компании Roubini Macro Associates Нуриэля Рубини, который прибыл в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Нуриэля Рубини за участие в работе форума и ряд высказанных идей по решению актуальных глобальных проблем.

В ходе встречи также обсуждены перспективы трансформации мирового финансового рынка.