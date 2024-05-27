Токаев принял и.о. председателя правления "КазМунайГаза"
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял и.о. председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Асхат Хасенов отчитался об итогах операционной и финансовой деятельности компании за первый квартал 2024 года.
Проинформировал, что по большинству ключевых показателей "КазМунайГаз" достиг роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доложил о ходе реализации крупных инвестиционных проектов, в числе которых строительство гибридной электростанции в Жанаозене и завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в Атырауской области, развитие нефтехимического кластера, разработка месторождений Каламкас-море, Хазар и Ауэзов в Каспийском море.
Он также сообщил о запущенных в 2023 году газовых месторождениях, а также о геологоразведочной работе для восполнения запасов и поддержания уровня добычи нефти. В частности, "КазМунайГаз" намерен провести глубокое бурение на 5 500 метров на участке Тургай палеозой в Кызылординской области и бурение скважины на участке Абай в Каспийском море.
Рассказал о реализации социальных проектов и об участии компании в противопаводковых мероприятиях.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по привлечению крупных инвесторов в геологоравездку и нефтегазохимическую отрасль, а также обратил особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
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