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akorda.kz Сегодня, 14:37
155
Сегодня, 14:37
155
Фото: akorda.kz

Токаев принял главу Якутии в Акорде

Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что активное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли. По его словам, товарооборот между регионами существенно вырос и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении торговых отношений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан уделяет особое внимание углублению сотрудничества с Республикой Саха, с которой нас связывают глубокие исторические корни и тесные культурно-гуманитарные связи.

В свою очередь Айсен Николаев рассказал о готовности региона взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Кроме того, Якутия заинтересована в сотрудничестве в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.

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#президент #Акорда #Якутия
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:37
155
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