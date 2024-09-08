Токаев принял главу Республики Саха
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи с Айсеном Николаевым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, были обсуждены ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.
Глава нашего государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, IT-сектор, сельское хозяйство и добывающую индустрию.
Айсен Николаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения контактов между Якутией и Казахстаном.
Он также отметил готовность к совместной работе в приоритетных отраслях и выразил уверенность в дальнейших успехах в развитии двусторонних связей.
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