Глава государства принял президента Международной федерации тяжелой атлетики Мохаммеда Джалуда Аль-Шаммари и президента Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамеда Юсефа Аль-Ману, передаёт BaigeNews.kz.

Приветствуя гостей, Президент выразил им признательность за вклад в укрепление сотрудничества и развитие тяжелой атлетики в Казахстане.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, этот вид спорта имеет важное значение для нашей страны. Более 20 тысяч казахстанцев систематически занимаются тяжелой атлетикой.

"Глава государства отметил важность поддержания тесных и плодотворных связей с обеими федерациями для дальнейшего продвижения этого спорта в Казахстане", - говорится в сообщении.

Мохамед Юсеф Аль-Мана поблагодарил Президента за теплый прием и отметил высокий уровень казахстанской школы тяжелой атлетики. По его словам, в Астане и Алматы имеются все необходимые условия для создания регионального тяжелоатлетического хаба для стран Центральной Азии.

Мохаммед Джалуд Аль-Шаммари, напомнив об успешном выступлении казахстанских спортсменов на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщил, что Казахстан рассматривается как один из наиболее вероятных кандидатов на проведение лицензионного отборочного турнира к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.

В завершение Глава государства вручил Мохаммеду Джалуду Аль-Шаммари и Мохамеду Юсефу Аль-Мане ордена "Достық" ІІ степени за вклад в развитие тяжелой атлетики.