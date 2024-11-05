Токаев принял главу крупнейшего в мире оператора атомных электростанций

В ходе встречи президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором Électricité de France Люком Ремоном обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован о деятельности и планах крупнейшего в мире оператора атомных электростанций.

Президент рассказал, что по итогам общенационального референдума большинство граждан Казахстана поддержало решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Французская компания входит в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша страна рассматривает возможность учреждения международного консорциума в качестве одной из потенциальных моделей реализации этого важнейшего проекта.

Люк Ремон подтвердил намерение компании продолжить взаимовыгодное партнёрство с "Казатомпромом". Он также высказал свои предложения по реализации перспективных проектов в сфере возобновляемой энергетики.

EDF – государственная французская компания по производству и поставкам электроэнергии. Компания является оператором 67 атомных реакторов, из них 56 во Франции, 9 – в Великобритании, 2 – в Китае (примерно 18% общей мощности всех АЭС, эксплуатируемых в мире). Компания планирует построить во Франции ещё 14 реакторов.