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Токаев принял главу авиакомпании SCAT
Президент Казахстана принял главу авиакомпании SCAT Владимира Денисова. Касым-Жомарт Токаев проинформирован об основных результатах работы компании за прошлый год, а также планах развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.
Главе государства рассказали о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.
Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.
Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.
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