Токаев принял главу авиакомпании SCAT

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана принял главу авиакомпании SCAT Владимира Денисова. Касым-Жомарт Токаев проинформирован об основных результатах работы компании за прошлый год, а также планах развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

Главе государства рассказали о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.

Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.