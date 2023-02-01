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akorda.kz Сегодня, 15:17
174
Сегодня, 15:17
174
Фото: akorda.kz

Токаев принял главу авиакомпании SCAT

Президент Казахстана принял главу авиакомпании SCAT Владимира Денисова. Касым-Жомарт Токаев проинформирован об основных результатах работы компании за прошлый год, а также планах развития, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду

Президенту представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

Главе государства рассказали о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.

Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.

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#Акорда #Касым-Жомарт Токаев #авиация #SCAT
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:17
174
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