Токаев принял Генерального секретаря Всемирной туристкой организации ООН

Глава государства принял Генерального секретаря Всемирной туристкой организации ООН Зураба Пололикашвили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично Генеральному секретарю Организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.

Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с Организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.

Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за тёплый приём и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане.

По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.

В ходе встречи рассмотрены перспективные направления расширения партнёрства Казахстана с Всемирной туристкой организацией ООН. Акцент сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить её позиции на международной арене.