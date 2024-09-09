Токаев принял Генерального секретаря Всемирной туристкой организации ООН
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Глава государства принял Генерального секретаря Всемирной туристкой организации ООН Зураба Пололикашвили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично Генеральному секретарю Организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.
Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с Организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.
Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за тёплый приём и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане.
По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.
В ходе встречи рассмотрены перспективные направления расширения партнёрства Казахстана с Всемирной туристкой организацией ООН. Акцент сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить её позиции на международной арене.
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