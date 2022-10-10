Фото: t.me/Борт №1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Генеральный секретарь проинформировал Главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.