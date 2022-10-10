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t.me/Борт №1 Сегодня, 17:30
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Фото: t.me/Борт №1

Токаев принял генерального секретаря ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Генеральный секретарь проинформировал Главу государства о состоянии и перспективах развития ОДКБ, а также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. 

В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям деятельности этой международной организации.

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#Акорда #Токаев #ОДКБ
Журналист
Сегодня, 17:30
249
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