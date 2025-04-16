  • 16 Апреля, 15:45
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Токаев принял генерального директора "Яндекс Global"

Президент отметил важный вклад компании в цифровую трансформацию, поддержку бизнеса и повышение качества жизни граждан.

Сегодня, 15:36
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36
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Фото: akorda.kz

Глава государства принял генерального директора "Яндекс Global" Даниила Шулейко. В ходе встречи обсуждены ключевые направления деятельности и перспективные планы компании Yandex Qazaqstan. Особое внимание уделено инициативам в сфере платформенной занятости и развитию технологий искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил важный вклад Yandex Qazaqstan в цифровую трансформацию, поддержку малого и среднего бизнеса, а также в повышение качества жизни граждан.

Кроме того, рассмотрены вопросы интеграции культурного наследия с передовыми технологиями. Президент подчеркнул, что в условиях стремительного развития искусственного интеллекта особое значение приобретает сохранение культурной идентичности, а также продвижение казахского языка и культуры в цифровом пространстве.

Даниил Шулейко сообщил, что благодаря пилотному проекту по платформенной занятости более 65 тысяч водителей-партнёров "Яндекс. Такси" получили социальную защиту. В 2024 году налоговые отчисления в экономику Казахстана составили 29,5 млрд тенге, а совокупные инвестиции компании с 2016 года превысили 225 млрд тенге.

Глава "Яндекс Global" рассказал о планах по запуску пилотных инновационных проектов в Астане и подтвердил участие компании в программе AI-Sana.

 

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