Токаев принял директора Института дипломатии Алексея Волкова
Президент Касым-Жомарт Токаев принял директора Института дипломатии Алексея Волкова.
Сегодня, 12:34
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Сегодня, 12:34Сегодня, 12:34
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Глава государства принял директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Алексея Волкова в связи с его выдвижением на должность заместителя Генерального секретаря Международной организации по русскому языку, передаёт BaigeNews.kz.
Данная структура создана в целях продвижения гуманитарных инициатив, реализацию совместных проектов государств-участников в сферах культуры, науки и образования. Учредителями организации являются шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
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