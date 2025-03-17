Глава государства принял директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Алексея Волкова в связи с его выдвижением на должность заместителя Генерального секретаря Международной организации по русскому языку, передаёт BaigeNews.kz.

Данная структура создана в целях продвижения гуманитарных инициатив, реализацию совместных проектов государств-участников в сферах культуры, науки и образования. Учредителями организации являются шесть стран: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.