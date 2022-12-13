Токаев принял акимов Астаны и Карагандинской области

Глава государства принял в Акорде акимов Астаны и Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт акима Астаны Жениса Касымбека о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

Президенту доложено о возведении в городе объектов жизнеобеспечения: насосно-фильтровальной станции (НФС-3), газовых тепловых станций, теплоэлектроцентрали. Планируется, что их строительство будет завершено уже в 2023 году.

Главе государства также представлена информация о ходе газификации, завершении долгостроев, строительстве социальных объектов, развитии жилых массивов, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечении инвестиций.

Касым-Жомарт Токаев поручил Женису Касымбеку держать на контроле ход отопительного сезона и дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.

Далее Президент принял акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева, который рассказал об основных показателях социально-экономического развития региона за 11 месяцев.

Главе государства представлена информация о динамике промышленного и сельскохозяйственного производства. По данным акима, во всех отраслях промышленности наблюдаются позитивные тенденции. В частности, обрабатывающая промышленность выросла на шесть процентов.

Особое внимание в ходе встречи уделено состоянию жилищно-коммунального хозяйства региона, в том числе систем тепло- и водоснабжения.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.