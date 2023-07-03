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akorda.kz Вчера, 15:52
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Вчера, 15:52
694
Фото: akorda.kz

Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС

Президент Казахстана будет участвовать в заседании Совета глав государств – членов ШОС, передаёт BaigeNews.kz.

"4 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции. По итогам мероприятия планируется подписание Нью-Делийской декларации и других документов", - сообщили в прессс-лужбе главы государства.

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Вчера, 15:52
694
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