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Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае

Сегодня, 09:04
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Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае Сегодня, 09:04
Сегодня, 09:04
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Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе мероприятия Глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.

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