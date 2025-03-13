Токаев примет участие в заседании Национального курултая в Бурабае
Сегодня, 09:04
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Сегодня, 09:04Сегодня, 09:04
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Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе мероприятия Глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.
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