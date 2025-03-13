Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в IV заседании Национального курултая, которое состоится 14 марта в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz.



В ходе мероприятия Глава государства выступит с речью, а члены Курултая выскажут свои предложения по актуальным проблемам общественной жизни.