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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 11:17
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств, который состоится в Самарканде 10-11 ноября. Участие главы государства анонсировала пресс-служба Акорды, передаёт BaigeNews.kz

"В ходе мероприятия главы государств рассмотрят перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ. Также планируются двусторонние встречи с участниками Саммита", - говорится в сообщении Акорды.

 

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#саммит #Токаев #Самарканд #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:17
203
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