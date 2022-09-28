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Борт№1 Сегодня, 10:43
159
Фото: Борт№1

Токаев примет участие в работе международного технологического форума

 

Глава государства примет участие в работе международного технологического форума "Digital Bridge 2022" сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

 

Форум "Digital Bridge 2022" пройдёт 28 сентября в Астане.

Видео: Борт №1
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#Токаев #форум
Журналист
Сегодня, 10:43
159
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