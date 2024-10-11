Токаев примет участие в международном форуме
Сегодня, 11:04
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Сегодня, 11:04Сегодня, 11:04
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Глава государства прибыл в здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана для участия в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
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