Токаев примет участие в международном форуме

Глава государства прибыл в здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана для участия в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", передаёт BaigeNews.kz.



Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.