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Токаев примет участие в международном форуме

Сегодня, 11:04
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Токаев примет участие в международном форуме Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04
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Глава государства прибыл в здание Торгово-промышленной палаты Туркменистана для участия в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития", передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

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