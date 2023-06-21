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www.akorda.kz Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14
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Фото: www.akorda.kz

Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на Международном форуме волонтеров, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие призвано стать крупнейшей площадкой для обмена опыта волонтеров из более 30 зарубежных стран и всех регионов Казахстана.

На полях форума планируется обсудить перспективы развития волонтерства и взаимодействия международных добровольческих организаций.

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Журналист
Сегодня, 10:14
280
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