Лента новостей

Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны Сегодня, 18:02
422
Сегодня, 18:02
422

Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны

5 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мероприятие будет посвящено 25-летнему юбилею столицы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:02
422
Поделитесь:
Наверх