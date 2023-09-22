Токаев примет участие на встрече глав государств ЦА и Германии

28-29 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.