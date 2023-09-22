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Токаев примет участие на встрече глав государств ЦА и Германии

22 Сентября, 16:23
АВТОР
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Baigenews.kz 22 Сентября, 16:23
22 Сентября, 16:23
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Фото: Baigenews.kz

28-29 сентября 2023 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии", - говорится в сообщении.

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