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Токаев примет участие на саммите ОТГ Сегодня, 10:35
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Токаев примет участие на саммите ОТГ

Президент Казахстана прибыл в "Конгресс-центр" для участия в саммите Организации тюркских государств, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". 

Саммит будет проходить в городе Самарканд в Узбекистане.

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#тюркские государства #Самарканд #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
68
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