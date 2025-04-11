Сегодня, 11:32

Сегодня, 11:32

В ходе рабочей поездки Глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мы сообщали, что глава государства поручил расширить международное авиасообщение и улучшить транспортную доступность.