  • 11 Апреля, 12:13
  • BAIGENEWS

Токаев прилетел в Шымкент

Сегодня, 11:32
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Токаев прилетел в Шымкент Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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В ходе рабочей поездки Глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мы сообщали, что глава государства поручил расширить международное авиасообщение и улучшить транспортную доступность.

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