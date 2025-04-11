Токаев прилетел в Шымкент
Сегодня, 11:32
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Сегодня, 11:32Сегодня, 11:32
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В ходе рабочей поездки Глава государства планирует ознакомиться с социально-экономическим развитием города, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее мы сообщали, что глава государства поручил расширить международное авиасообщение и улучшить транспортную доступность.
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