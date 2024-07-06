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Токаев прилетел в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ

Сегодня, 10:01
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Акорда Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту города Физули Главу нашего государства встретил первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов. 

По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

Фото и видео: Акорда

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