Токаев прилетел в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В аэропорту города Физули Главу нашего государства встретил первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.

По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

Фото и видео: Акорда