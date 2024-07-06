Токаев прилетел в Азербайджан для участия в неформальном саммите ОТГ
Сегодня, 10:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:01Сегодня, 10:01
122Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В аэропорту города Физули Главу нашего государства встретил первый заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.
Фото и видео: Акорда
Самое читаемое
- "Они не чужие друг другу люди": мама Кайрата Нуртаса рассказала подробности конфликта в самолете
- "Нам нужна нормальная техника и зарплата" - сотрудники "Семей Орманы" о ситуации в резервате
- Задержан Кайрат Нуртас: ему грозит до 5 лет лишения свободы
- В суд из-за высоты забора подал на соседа житель Семея
- Прошу полностью оправдать моего отца и мать – сын Мухамедиулы обратился к суду