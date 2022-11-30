Токаев пригласил спикера сената Франции посетить Казахстан

Фото: akorda.kz

В рамках официального визита в Париж президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил сенат Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на akorda.kz.

Касым-Жомарта Токаева во дворе здания сената лично встретил председатель палаты Жерар Ларше. Затем глава государства и спикер сената обошли строй почётного караула.

В ходе встречи президент Казахстана выразил уверенность, что договорённости, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнёрства между Казахстаном и Францией. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, привлечению инвестиций в энергетическую и транспортно-логистическую сферы.

Президент отметил важность укрепления межпарламентских связей между двумя государствами. В этой связи он пригласил спикера сената посетить с визитом Казахстан.

Жерар Ларше высоко оценил проводимые в нашей стране политические и экономические реформы. Он выразил готовность к активному взаимодействию для развития сотрудничества между Казахстаном и Францией.

В завершение встречи президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почётных гостей сената Франции.