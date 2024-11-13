Токаев пригласил президента Северной Македонии в Казахстан

В рамках Всемирного климатического саммита 13 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Касым-Жомарт Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

Гордана Силяновска-Давкова, в свою очередь, поблагодарила Президента Казахстана за его вклад в двусторонние отношения и подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия. Она высоко оценила роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.

"Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии", - добавили в Акорде.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.