Токаев пригласил президента Северной Македонии в Казахстан
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В рамках Всемирного климатического саммита 13 ноября Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Касым-Жомарт Токаев отметил значимость Северной Македонии как важного партнера Казахстана в Европе и выразил стремление укреплять сотрудничество в приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.
Гордана Силяновска-Давкова, в свою очередь, поблагодарила Президента Казахстана за его вклад в двусторонние отношения и подчеркнула потенциал для дальнейшего укрепления взаимодействия. Она высоко оценила роль Казахстана на международной арене в качестве средней державы.
"Особое внимание собеседники уделили перспективам углубления сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также упрощению визового режима для граждан обеих стран. Достигнута договоренность о развитии контактов между деловыми кругами Казахстана и Северной Македонии", - добавили в Акорде.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Гордану Силяновску-Давкову посетить с визитом Казахстан.
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