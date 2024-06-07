Токаев пригласил президента Кореи в Казахстан

По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль, передаёт BaigeNews.



Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.