  • 7 Июня, 11:40
  • BAIGENEWS

Токаев пригласил президента Кореи в Казахстан

Сегодня, 10:30
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Токаев пригласил президента Кореи в Казахстан Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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По приглашению Касым-Жомарта Токаева 11-13 июня 2024 года Казахстан с государственным визитом посетит президент Республики Корея Юн Сок Ёль, передаёт BaigeNews.

Президенты двух стран проведут переговоры и примут участие в казахско-корейском бизнес-форуме. В рамках визита будет подписан ряд двусторонних документов.

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