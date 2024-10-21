Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау в Казахстан
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
104Фото: akorda.kz
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.
Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.
Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
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