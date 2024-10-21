Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау в Казахстан

Сегодня, 18:42

Сегодня, 18:42

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.

Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.

Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить нашу страну с официальным визитом в удобное время.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.