Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан

Фото: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума за гостеприимство и заявил, что в рамках его официального визита в ОАЭ проведены продуктивные переговоры и достигнуты значимые двусторонние соглашения.

В ходе беседы Токаев отметил, что Международный финансовый центр "Астана" наладил отношения с основными финансовыми институтами Эмиратов. Он акцентировал внимание на важности активизации связей между деловыми кругами двух стран. В свою очередь шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум подтвердил приверженность дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

В завершение встречи президент пригласил правителя Дубая посетить Казахстан с официальным визитом. Шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум высказал признательность за приглашение и отметил, что посещение нашей страны будет для него большой честью.