Токаев пригласил Короля Иордании в Казахстан
Стороны обсудили перспективы развития контактов.
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Король Иордании Абдалла II отметил, что визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.
"Рад приветствовать Вас и Вашу уважаемую делегацию в Иордании. Отрадно, что сегодня открываются хорошие возможности для активизации экономических связей, для частного сектора, что, конечно, имеет крайне важное значение", – подчеркнул Король Иордании.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.
Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.
Президент Казахстана и Король Иордании также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.
Ранее сообщалось, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния .
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