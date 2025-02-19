Король Иордании Абдалла II отметил, что визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывает широкие возможности для дальнейшего расширения двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

"Рад приветствовать Вас и Вашу уважаемую делегацию в Иордании. Отрадно, что сегодня открываются хорошие возможности для активизации экономических связей, для частного сектора, что, конечно, имеет крайне важное значение", – подчеркнул Король Иордании.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития контактов в таких ключевых секторах, как торговля, инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, туризм, энергетика, цифровизация и фармацевтика.



Отдельное внимание было уделено расширению культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран. В настоящее время в медицинских вузах Казахстана обучаются около 300 граждан Иордании.

Президент Казахстана и Король Иордании также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности.



В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Короля Иордании посетить Казахстан с визитом.

Ранее сообщалось, что Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния .