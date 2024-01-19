Токаев пригласил итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на инвестиционном круглом столе "Казахстан-Италия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В рамках официального визита главы государства в Рим состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества Италии, в которой приняли участие порядка 30 компаний международного уровня.
В своём выступлении Токаев обстоятельно рассказал "капитанам" итальянского бизнеса об инвестиционных возможностях в Казахстане. Несмотря на геополитическую ситуацию в мире, наша страна уверенно сохраняет свою позицию как крупнейшая и одна из самых быстрорастущих экономик в регионе.
"В прошлом году мы зафиксировали экономический рост на уровне 5,1%, что почти в два раза превышает прогнозируемый мировой показатель. В среднесрочной перспективе мы ставим перед собой стратегическую цель добиться роста в 6-7%, что позволит нам вдвое увеличить объём экономики к 2029 году. Это требует проведения масштабных реформ. Наряду с политическими преобразованиями мы осуществляем укрепление нашей рыночной и конкурентоспособной экономики, что я считаю необходимым условием для успеха", — подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что совсем скоро в Казахстане начнутся важнейшие кардинальные реформы, которые сделают нашу экономику более прозрачной, устойчивой и динамичной.
"Наша цель – привести стандарты, правила и практику ведения бизнеса в Казахстане к уровню ОЭСР. Мы стремимся создать инвестиционный климат, отвечающий самым высоким мировым стандартам, — отметил Токаев.
Президент проинформировал итальянских предпринимателей о планируемых практических и законодательных мерах, направленных на расширение притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны
"Мы выявили и устранили излишние требования к бизнесу, чтобы создать более гибкую и удобную для инвесторов среду. Недавно был создан инвестиционный совет, наделённый широкими полномочиями, которые будут способствовать реализации инвестиционных проектов за счёт оперативного принятия решений и всесторонней государственной поддержки", – отметил лидер нашей страны.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, энергетический сектор является основным направлением экономического сотрудничества между двумя странами.
"Более 80% казахстанской нефти экспортируется в Европу, что обеспечивает около 10% потребностей ЕС. Хочу выразить благодарность Италии – давнему и надёжному энергетическому партнёру Казахстана. Мы высоко ценим вклад итальянской флагманской компании Eni в экономику Казахстана. Казахстан предоставляет широкие возможности в сфере разведки нефти и газа. Мы внедряем лучшие мировые практики для открытия значимых месторождений. Также приглашаем итальянские компании к участию в сервисном обслуживании нефтегазовой отрасли", – заявил президент.
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