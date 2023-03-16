Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан

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В Анкаре, где сегодня проходил внеочередной саммит Организации тюркских государств, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил своих коллег - глав тюрских государств в Туркестан, передает BaigeNews.kz. Известно, что в духовной столице пройдет юбилейный саммит ОТГ.

"Приглашаю вас принять участие в 10-ом юбилейном саммите ОТГ, который пройдет в октябре этого года в священном Туркестане. Казахстану этой осенью также перейдет председательство в Организации тюркских государств. Мы планируем провести ряд значимых мероприятий в этот период", - отметил Токаев.

В своей речи глава государства также пожелал успехов президенту Турции Реджепу Эрдогану в предстоящих президентских выборах.

"Считаю, что широкая поддержка и оказание мировым сообществом помощи пострадавшему турецкому народу являются результатом высокого авторитета президента Эрдогана, его самоотверженной работы на благо своей страны. В этом году Турецкая Республика отмечает свое столетие. Это большая историческая веха. За короткий период Турция стала поистине сильным, влиятельным и авторитетным на международной арене государством. Огромная заслуга в этом принадлежит лично президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это признано всем мировым сообществом", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он выразил уверенность, что турецкий народ поддержит своего президента.

В завершении своей речи лидер Казахстана поздравил всех с наступающим праздником Наурыз и выразил