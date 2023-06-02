Токаев пригласил европейских партнёров принять участие в развитии портов Каспия

Центральная Азия является своеобразным мостом для более чем 80 процентов сухопутных транзитных перевозок по маршруту "Китай – Европа". Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате, передает BaigeNews.kz.

"При этом на текущем этапе стратегическое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут. Считаю, он способен значительно повысить уровень взаимодействия между нашими регионами. В ходе недавнего государственного визита в КНР мы с китайскими партнерами запустили строительство логистического терминала в городе Сиане. Ожидаем, что данный порт станет важным хабом для отправки прямых контейнерных поездов через территорию Центральной Азии в Европу. Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой "Пояса и Пути". Хочу отметить, что в прошлом году через эту транспортную артерию было перевезено около 1,7 миллиона тонн груза – это в два раза больше показателя 2021 года", - отметил глава государства.

Как отметил президент, по оценкам Европейского банка реконструкции и развития Транскаспийский маршрут еще более расширит свой потенциал с увеличением ежегодной пропускной способности до 250-300 тысяч контейнеров к 2030 году.

"Для достижения этих показателей мы ведем работу по внедрению цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Подписана Дорожная карта по синхронному устранению "узких мест" и развитию Транскаспийского маршрута по территориям Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции", - добавил Токаев.

Он пригласил европейских партнеров принять самое активное участие в развитии портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических складов. Дополнительные возможности для европейских экспортеров представляет развитие реверсного транзита грузов по Транскаспийскому маршруту"

Кроме того, по мнению президента, наша страна готова к совместной работе с европейскими партнерами по сопряжению Транскаспийского маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и мега инициативой "Global Gateway".

"19 мая текущего года Европейский банк представил исследование по устойчивым транспортным связям между Европой и Центральной Азией. В нем обозначено, что так называемая "Центральная транскаспийская сеть", проходящая через территорию Южного Казахстана, определена в качестве "наиболее устойчивого варианта". По предварительным оценкам, общие инфраструктурные потребности в инвестициях для значительного улучшения "Центральной транскаспийской сети" оцениваются в 18,5 миллиарда евро. Для сопряжения этих масштабных проектов предлагается разработать Стратегию развития транспортно-логистического сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейского Союза", - сообщил Токаев.