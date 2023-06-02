Токаев пригласил европейские вузы открыть филиалы в Казахстане

Токаев пригласил европейские вузы открыть филиалы в нашей стране, передает BaigeNews.kz. Об этом он сообщил на встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза в Чолпон-Ате.

Он отметил, что в марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий.

"Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне", - сказал он.

Глава государства напомнил, что в прошлом году наша страна заняла 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН.