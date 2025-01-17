  • 17 Января, 20:13
  • BAIGENEWS

Токаев пригласил Орбана посетить Казахстан

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 19:35
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: akorda.kz

Состоялся телефонный разговор Главы государства с Премьер-министром Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, отметив высокий уровень стратегического партнерства между Казахстаном и Венгрией.

Особое внимание уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в первую очередь в сферах энергетики, финансов и инвестиций. Подчеркнута важность продолжения совместной работы для достижения взаимовыгодных результатов двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по текущим глобальным и региональным вопросам, подтвердив приверженность укреплению взаимодействия в рамках международных организаций.

В завершение беседы Глава государства подтвердил приглашение Премьер-министру Венгрии совершить ответный визит в Казахстан.

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