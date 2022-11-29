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Лента новостей

t.me/bort_01 Сегодня, 08:42
53
Сегодня, 08:42
53
Фото: t.me/bort_01

Токаев прибыл во Францию с официальным визитом

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл во Францию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в Париже Глава государства планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев проведёт ряд встреч с представителями французских деловых кругов. 

Видео: t.me/bort_01
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#официальный визит #Президент Казахстана #Токаев #Франция
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:42
53
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