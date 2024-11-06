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Токаев прибыл во дворец "Ынтымак Ордо"

Сегодня, 12:32
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Токаев прибыл во дворец "Ынтымак Ордо" Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.

Скоро начнется заседание саммита ОТГ, который посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".

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