Токаев прибыл во дворец "Ынтымак Ордо"

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передаёт BaigeNews.kz.



Скоро начнется заседание саммита ОТГ, который посвящен теме "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех".