Токаев прибыл во дворец Шандора на встречу с президентом Венгрии

Сегодня, 18:02

Сегодня, 18:02

Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Президента Казахстана встретил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

"После церемонии совместного фотографирования Глава нашего государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей", - говорится в сообщении.

Ранее в Венгрии состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.