  • 20 Ноября, 18:50
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл во дворец Шандора на встречу с президентом Венгрии

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Сегодня, 18:02
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:02
Сегодня, 18:02
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Президента Казахстана встретил президент Венгрии Тамаш Шуйок.

"После церемонии совместного фотографирования Глава нашего государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей", - говорится в сообщении.

Ранее в Венгрии состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

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