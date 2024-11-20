Токаев прибыл во дворец Шандора на встречу с президентом Венгрии
Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Сегодня, 18:02
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Сегодня, 18:02Сегодня, 18:02
92Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Шандора для встречи с президентом Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.
Президента Казахстана встретил президент Венгрии Тамаш Шуйок.
"После церемонии совместного фотографирования Глава нашего государства оставил памятную запись в Книге почетных гостей", - говорится в сообщении.
Ранее в Венгрии состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.
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