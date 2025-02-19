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Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния

Сегодня, 15:52
АВТОР
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Акорда Сегодня, 15:52
Сегодня, 15:52
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния, передает BaigeNews.kz.

Главу государства встретили Король Абдалла II бен аль-Хусейн и Наследний принц Аль-Хусейн.

Во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве.

В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании.

После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданию.

В рамках визита состоятся переговоры с Королём Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.

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