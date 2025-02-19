Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния, передает BaigeNews.kz.

Главу государства встретили Король Абдалла II бен аль-Хусейн и Наследний принц Аль-Хусейн.

Во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве. В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании. После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданию.

В рамках визита состоятся переговоры с Королём Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.