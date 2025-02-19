Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во дворец Аль-Хусейния, передает BaigeNews.kz.
Во дворце Аль-Хусейния состоялась торжественная церемония встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве.
В честь высокого гостя на площади перед дворцом был выстроен почетный караул. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Казахстана и Иордании.
После рапорта начальника роты почетного караула главы государств направились в зал переговоров.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Иорданию.
В рамках визита состоятся переговоры с Королём Абдаллой II в узком и расширенном составах, по итогам которых будет принят ряд двусторонних документов.
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