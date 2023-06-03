Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации президента Турции.

Ранее Эрдоган объявил, что второй тур выборов президента Турции завершён, и объявил себя их победителем. Обращаясь к собравшимся в районе Ускюдар в Стамбуле,он подчеркнул, что результаты второго тура выборов вновь подтвердили, что никто не в силах посягать на достижения Турции.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов.