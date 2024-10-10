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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан

Сегодня, 11:01
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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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В аэропорту Ашхабада Касым-Жомарта Токаева встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, передаёт BaigeNews.kz.


В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и Президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".

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