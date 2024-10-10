Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан

В аэропорту Ашхабада Касым-Жомарта Токаева встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, передаёт BaigeNews.kz.



В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и Президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".