Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан
Сегодня, 11:01
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Сегодня, 11:01Сегодня, 11:01
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В аэропорту Ашхабада Касым-Жомарта Токаева встретил национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе визита состоятся переговоры Касым-Жомарта Токаева и Президента Сердара Бердымухамедова. Глава государства также откроет памятник Абаю в Ашхабаде и примет участие в Международном форуме "Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития".
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