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скриншот видео Вчера, 17:16
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Фото: скриншот видео

Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом

Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Сочи (Российская Федерация), сообщает  Baigenews.kz со ссылкой на Борт №1.

В рамках визита глава государства проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Видео: Борт №1
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#Токаев #международное сотрудничество #Россия
Вчера, 17:16
520
Журналист

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