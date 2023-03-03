open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана
el.kz Сегодня, 15:14
202
Сегодня, 15:14
202
Фото: el.kz

Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Акорда #Токаев #Шавкат Мирзиёев
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:14
202
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх