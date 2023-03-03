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Сегодня, 15:14
202
202Фото: el.kz
Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Шымкент для участия в неформальной встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В повестку дня переговоров включены актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.
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