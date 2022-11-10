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t.me/Борт №1 Сегодня, 17:27
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Фото: t.me/Борт №1

Токаев прибыл в Самарканд

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Самарканд для участия в саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

В аэропорту главу государства встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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#Касым-Жомарт Токаев #Самарканд
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:27
75
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