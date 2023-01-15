open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

t.me/aqorda_resmi Сегодня, 17:12
337
Сегодня, 17:12
337
Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев прибыл в ОАЭ с официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Лидеры двух стран обсудят перспективы развития казахско-эмиратского стратегического партнерства, вопросы активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в приоритетных отраслях.
 
Президент Казахстана примет участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", а также проведет встречи с представителями деловых кругов.

 

Видео: t.me/aqorda_resmi
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Токаев #Президент Казахстана #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:12
337
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх