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Токаев прибыл в ОАЭ на саммит "Неделя устойчивого развития Абу-Даби"

Об этом проинформировали в Акорде.

Сегодня, 18:41
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
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Фото: akorda.kz

13 января Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили Вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

Глава государства проведет переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.

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