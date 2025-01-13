13 января Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты для участия в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", передаёт BaigeNews.kz.

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили Вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

Глава государства проведет переговоры с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.